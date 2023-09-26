社區多種病毒齊發，小兒科醫師林智葳表示，近日在幼童身上驗出B型流感，顯示流感病毒已從單一病毒株演變為多種病毒株，今年已確診過A型流感，還可能再感染B型流感，症狀嚴重恐會併發心肌炎，他也提醒去年冬天大流行的呼吸道融合病毒（RSV），最近在診間頻頻驗出，家中有5歲以下的幼童若出現高燒不斷、嚴重咳嗽，且會咳到吐，就要提高警覺。

林智葳近日於個人臉書粉專指出，日前在門診替幼童看診，驗出B型流感，顯示流感疫情從年初的單一A流（H3N2）演變為現在多種病毒株（H1N1、B流），今年剛得過A流的人，很可能再感染另一種病毒株。

林智葳表示，B型流感和A型流感相比，肌肉痠痛的感覺更為明顯、較常有腸胃症狀，腹瀉為最大宗，易造成幼童併發橫紋肌溶解症，若小孩感染B型流感有異常痠痛、茶色尿液狀況，一定要盡速就醫。

林智葳說，B型流感較不容易引發呼吸道重症，但有可能併發更兇猛的心肌炎，心肌炎常見症狀為胸痛、胸悶、呼吸困難及持續嘔吐，不論大人小孩都要特別注意。他也提醒，去年冬天大流行的呼吸道融合病毒（RSV），近日在診間也頻頻驗出不少感染者，家中5歲以下幼童有高燒不斷、嚴重咳嗽，且會咳到吐，就要提高警覺。