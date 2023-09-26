一名男網友分享，他23歲從國立大學電機系畢業，薪水比身邊朋友要優渥，加上他很節省，4年存了260萬，但仍舊買不起房，還好他的爸媽留給他一棟透天厝，才減輕他的負擔，但這也讓他唏噓直呼，現在這個年代根本就是「靠爸年代」，引發網友熱議。

一名男網友日前在臉書社團《匿名公社》上分享，他大學畢業後順利考到12張電機相關的證照，也順利找到工作，加上生活過得很節省，因此工作4年下來，已存了260萬元。

原PO表示，身邊朋友很多人的月薪只有3到5萬元，因此早已放棄抵抗，選擇繳房租躺平生活，但他認為就算自己的薪資狀況比朋友們好一些，但要靠自己結婚、買房根本是不可能的事情，因此他很慶幸爸媽留了一棟透天給他，感嘆說「這個年代比的是爸媽，不是比自身能力，可以說是靠爸年代！」

貼文引起網友討論，不少人點頭直呼，會投胎比會念書更重要。「這個國家對不起年輕人」、「現在比的真的是投胎」、「不管任何時代比的都是父母的底蘊，說什麼靠自己的根本都是屁話，只有幾%的人才有本事靠自己翻身，其他9X%沒有父母肯定完蛋」。