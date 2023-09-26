藝人辛龍（舊藝名：辛隆）2020年痛失愛妻劉真後，工作停擺，逐漸淡出演藝圈，對外也都保持低調，只會在逝世周年於社群平台發文悼念妻子。如今相隔3年半，好友女星金佩姍近日罕見分享辛龍近況，聽聞對方已經搬離原先台北住處，目前在台中生活。

劉真過去曾在節目中透露，與辛龍相識於選秀節目錄影，2020年3月劉真因心臟開刀過世，老公辛龍遭逢喪妻之痛遲遲無法走出，原本所屬經紀公司「容易文創」官網也不再顯示他的名字，從此消失在演藝圈。

兩人昔在新書發表會上放閃。(圖/中時資料照)

據《中天新聞網》報導，當初擔任2人媒人的女星金佩姍，如今也無法找到辛龍，形容對方就此「神隱了」，僅在過年期間收到對方傳訊問候。此外，擔心勾起辛龍傷心回憶，她也不希望打擾辛龍，自從劉真離世至今都沒再見面，僅透過共同好友聽聞對方搬到台中了。

據了解，當時劉真不知道自己有心臟瓣膜脫垂的問題，是偶然帶感冒的女兒看醫生，女兒抗拒醫生的聽診器，為了安撫女兒，便請醫師示範在自己身上，卻讓醫生發現劉心臟有很大雜音，主動提醒她盡早就醫，不然隨時可能會有昏迷風險，辛龍便帶著劉真到榮總接受手術，原先以為只是個小手術，豈知最後變成天倫永隔的局面，令人不勝唏噓。