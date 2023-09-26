10月自辦法說時間分別為：10/5春源；10/13台榮(1220)；10/17力銘(3593)；10/19士電(1503)；10/25味王(1203)；10/26台航(2617)、南染(1410)；10/27大台北(9908)、中再保(2851)。
《證交所》春源等9家上市公司 10月證交所法說
根據台灣證券交易所統計，10月預計有春源(2010)等9家上市公司在證交所場地自行辦理法人說明會，統計今年至目前為止，國內上市公司（未包含創新板）總計已辦理1661場法人說明會。
根據台灣證券交易所統計，10月預計有春源(2010)等9家上市公司在證交所場地自行辦理法人說明會，統計今年至目前為止，國內上市公司（未包含創新板）總計已辦理1661場法人說明會。
10月自辦法說時間分別為：10/5春源；10/13台榮(1220)；10/17力銘(3593)；10/19士電(1503)；10/25味王(1203)；10/26台航(2617)、南染(1410)；10/27大台北(9908)、中再保(2851)。
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