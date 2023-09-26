10月自辦法說時間分別為：10/5春源；10/13台榮(1220)；10/17力銘(3593)；10/19士電(1503)；10/25味王(1203)；10/26台航(2617)、南染(1410)；10/27大台北(9908)、中再保(2851)。

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