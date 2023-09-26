日前宣布獨立參選的鴻海創辦人聲勢持續低迷，根據多份民調顯示，他的支持度已掉至個位數。對此，曾在2020年擔任郭台銘幕僚的國民黨台中市立委參選人林家興分析，會有這種狀況的原因有3，分別是郭參選引發藍白警戒，使他因此被夾殺、民眾對連署要提供個資有疑慮，以及國民黨總統參選人侯友宜聲勢逐漸向上所致，他建議郭陣營需要審慎思考，是否還要繼續下去？

《中評社》今（26）日報導，林家興受訪表示，郭台銘最初的構想，是透過宣布獨立參選「以戰逼和」，讓國民黨和民眾黨願意與他談判、靠攏，而達成相關戰略目標的前提，是連署人數勢如破竹，郭台銘的支持度大幅度攀升，才有逼和的籌碼，但現在看來並非如此。

林家興分析，郭台銘聲勢走低的原因有3個，首先，郭的動作引起藍白陣營警戒，因他們的危機意識上升，讓郭反而遭受被夾擊的窘境，基本上已沒有發展空間。第2，連署需要提供身分證等個資，但現在台灣詐騙猖獗，民眾對於提供個人資料會有顧慮，提升了連署衝刺的難度。

最後，侯友宜剛結束訪美行程，他的聲勢穩定上揚，藍營支持者出現歸隊的趨勢，相關效應也出現在郭台銘的支持度上，根據多份民調顯示，郭的支持度已跌至10%以下，當藍營力量開始凝聚，郭的聲勢又持續不振，他「以戰逼和」的戰略目標自然就失效了，郭陣營需要審慎思考，是否還要繼續下去？