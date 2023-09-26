中廣董事長趙少康（左）密會前高雄市長韓國瑜（左二），加速非綠陣營整合，也有挺侯要角盼促成韓在侯友宜（右二）的競選架構中擔任要職。右一為國民黨主席朱立倫。（資料照，姚志平攝）（飲酒過量，有礙健康）

2024總統大選最新民調顯示，國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲組成柯侯配，有望贏過民進黨參選人賴清德、駐美代表蕭美琴的賴蕭配。最新消息傳出，侯陣營與藍高層已有非綠陣營共推人馬對決綠營的默契，且中廣董事長趙少康也於9月初密會前高雄市長韓國瑜等人，加速非綠陣營整合。

2024總統大選，目前民調仍顯示民進黨參選人賴清德穩坐第一，在野如何整合成外界關注焦點。《美麗島電子報》董事長吳子嘉23日公布最新民調顯示，在野若能組出「柯侯配」支持度達43.2％，高過「賴蕭配」的41.5%的。國民黨主席朱立倫日前也鬆口，現階段在堆疊共同努力、團結氣氛，立法院開議國民黨、民眾黨一起合作，在立委選區盡量不要造成親痛仇快，未來在總統大選，只要大家團結努力會水到渠成。

據《鏡週刊》今（26）日報導，侯陣營與藍高層已有默契朝非綠陣營共推1組人選對決民進黨，至於最終由誰出馬，則將在一個月內攤牌。由於侯友宜23日正式向新北市府請假至年底，全心投入總統大選，該報導透露，侯除了與藍營14縣市長及地方要角串聯，成立全國競選總部外，也將與黨中央接軌，由朱立倫掌管兵符，並也規劃成立全國後援會，力拚非綠共主。

該報導也提到，趙少康在9月初已密會前高雄市長韓國瑜等人，加速非綠陣營整合，且近期將有呼籲藍白合的動作。此外，國民黨前黨務高層也透露，黨內盼借重韓在深藍的影響力及高度，出面整合非綠陣營，因此有希望韓重出江湖的聲浪。對此，有挺侯要角積極運作，盼能促成韓在侯友宜的競選架構中擔任要職。