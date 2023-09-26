中秋連假變天，氣象專家吳德榮表示，中秋連假到下周一（9／28至10／2）北部海面有鋒面掠過，大台北、東半部雲量稍增，偶有局部短暫雨，氣溫微降，新竹以南則多雲到晴，午後有雷雨，氣象署指出，周日起東北季風增強，北部高溫從34度降至29度。

最新(25日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，29日20時南海及菲律賓東方海面各有熱帶擾動發展，北部海面有微弱鋒面掠過。(擷自tropical tidbits)

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今日至周四（26至28日）白天氣溫微降仍偏熱；降雨部分，水氣略增，東半部及大台北東側偶有局部短暫雨，不穩定度略提高，西半部近山區午後有局部短暫雷陣雨，範圍略擴大。今日北部氣溫23至35度、中部24至35度、南部24至35度、東部22至34度。

周五到周日是中秋連假，吳德榮表示，周五中秋節當天（29日）北部海面有微弱鋒面掠過；迎風面水氣略增、並持續至下周一（2日）。因此中秋連假3天大台北、東半部雲量稍增，偶有局部短暫雨，氣溫微降；新竹以南多雲時晴、近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，白天仍偏熱。氣象署也表示，周日、下周一（10月1、2日）東北季風增強，北部高溫從34度降至29度，北部、東半部仍有雨。

颱風方面，吳德榮表示，中秋連假南海及菲律賓東方海面各有熱帶擾動，但無論是否發展成颱，與台灣皆保持安全距離，對天氣無影響。