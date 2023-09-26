台中台74線快速公路20.3K公里處，昨（25日）深夜發生一起離譜鬥毆事件。一路夫妻酒後搭乘朋友的車返家時，疑似在車上發生口角，妻子一怒下強行要下車，丈夫氣得也衝下車，在路肩一路追打妻子，造成女方臉部及四肢受傷，事後友人載著丈夫離去，獨留妻子在快速道路上哭泣求救，目前警方已通知相關人等到案說明以釐清案情。

警方獲報後到場，發現女子在路肩哭泣，於是協請救護車將林女送往台中慈濟醫院救治，但女方表示純粹是夫妻間口角糾紛，並不打算提出傷害告訴，但警仍依規定家暴通報，已傳喚相關人等到案說明以釐清案情。

酒後口角 ，莽夫台74高架道路肩打老婆後丟包。(翻攝自記者爆料網)

警方表示，經通知駕駛的出主到案後，並無飲酒跡象，但駕駛行駛於快速公路（臨時）停車行為，不遵使用限制、禁止、行車管制及管理事項之管制規則，已違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第8款規定，將處汽車駕駛人3千元以上6千元以下罰鍰。

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