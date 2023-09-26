阿根廷球星梅西（Lionel Messi）透露自己效力PSG（巴黎聖日耳曼）時感到不快樂，儘管成為了世界冠軍，卻始終未能獲得俱樂部的認可。梅西的說法引發軒然大波，PSG卡達籍主席阿赫萊菲（Nasser Al-Khelaifi）出面滅火。

2022年卡達世界盃，梅西在冠軍戰上演梅開二度，率領阿根廷擊退法國奪下世界盃冠軍，梅西第2度拿下賽會金球獎，不過滿面風光的他回到PSG後，卻未獲得球隊的歡迎儀式，只在訓練基地進行簡單的列隊掌聲，讓梅西小發牢騷：「我是唯一沒有得到俱樂部認可的世界盃冠軍成員。」

阿赫萊菲否認梅西說法，「大家也有看到，球團甚至還發布了一段影片，我們在訓練期間替梅西慶祝，在私底下也是一樣。」但阿赫萊菲也坦白，球團必須顧慮法國人的感受，「恕我直言，我們是一家法國俱樂部，當然在主場慶祝是相當敏感的，我們必須尊重他所擊敗的國家、他的法國隊友以及球團的支持者。」

梅西前役出賽提前傷退，被確認是舊傷復發，最終缺席了對陣奧蘭多城的聯賽。邁阿密國際將在28日美國公開盃決賽交手休士頓迪納摩，梅西是否復出，總教練馬提諾（Tata Martino）沒把話說死：「我們會遵循梅西的意見。」