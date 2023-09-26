剛加盟PLG新北國王隊，與弟弟林書緯同隊的「台裔球星」林書豪，因今年4月間在IG貼出接受針灸畫面，幫他針灸的羅姓按摩師遭爆料並非合法的醫事人員。台北市衛生局認定羅男不具醫師資格，卻執行針灸屬密醫行為，將羅男依違反《醫師法》函送台北地檢署偵辦。北檢給予羅男緩起訴處分，台灣高檢署審核後駁回再議，羅男獲緩起訴處分1年確定，羅男須在3個月內、今年底前繳清國庫3萬元。

林書豪今年4月間在社群平台Instagram發布接受羅男針灸的影片，羅男因此被稱為「林書豪的御用按摩師」，結果網友發現羅男不具醫師資格，台北市衛生局4月24日進行調查，5月2日認定羅男不具醫師資格，卻替林書豪實施醫療行為，涉違反《醫師法》將羅男函送北檢偵辦。

檢察官查出，羅在今年3至5月，對林書豪進行3至4次實施針灸，審酌羅認罪且無前科，同意給予羅男緩起訴處分1年，須支付國庫3萬元。

檢方並依職權送台灣高檢署再議，經高檢署駁回，羅男獲緩起訴處分確定，須在緩起訴確定的3個月內支付國庫3萬元，否則將被撤銷緩起訴處分。