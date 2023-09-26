一名42歲女子負責烹煮家人三餐，由於家人喜歡口味不同，她烹煮紅肉等大量肉類食物，每天要煮10盤菜，一頓飯總會剩下很多食物，女子只好一人吃光所有剩菜，導致身高152公分的她，體重重達65公斤，且低密度高達260mg/dl以上。

營養師趙昭穎在《醫師好辣》節目中表示，上述女子負責烹煮家中成員的三餐，但因為家人口味大不同，例如先生愛吃紅肉、婆婆愛吃糕餅、小孩又極度挑食，女子努力配合家人，儘量烹煮不同口味的食物，每天都要煮10盤菜，但每餐仍剩下一堆食物，女子不想浪費，只好自己慢慢吃完所有食物，導致她在數年間內胖了15公斤。

女子擔心自己過胖問題，而就醫抽血檢查，結果膽固醇嚴重超標，除了總膽固醇超標外，低密度膽固醇（壞的膽固醇）高達260多，已是正常值上限的130的2倍，高密度膽固醇（好的膽固醇）則不到20，遠低於正常值的50，顯示女子的膽固醇數值異常嚴重。

趙昭穎表示，檢視女子烹煮的食物，多是紅肉類，且無蔬菜，於是她告知女子健康生活除了多喝水幫助代謝外，也要增加膳食纖維的攝取。趙昭穎建議女子每餐要增加蔬菜類分量，儘量將紅肉改為白肉，例如改為雞肉、魚肉，並可多補充豆腐等植物性蛋白質，且不要再自己掃光剩下的食物。

女子配合趙昭穎的建議後，半年後，女子體重大幅漸少，總膽固醇、低密度膽固醇、高密度膽固醇等數值都回復正常值。趙昭穎提醒，正確飲食是健康最重要的一環，民眾務必要遵從，以確保健康。