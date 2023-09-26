近來日本網友流傳一則辦公室八卦，一名大學畢業沒多久的A男，進入職場後被同公司女前輩看上，她甚至以「上輩子是兄妹」為由，明示兩人應該要在一起。A男不敵女方熱情攻勢，很快與前輩交往。不料一個多月後，女前輩突然喊分手，A男事後得知真相，超傻眼。
根據日媒報導，A男今年23歲，大學畢業後進入一家網頁設計公司上班，負責指導他的，是大他3歲的女前輩，她不僅外型亮眼，且常常近距離肢體接觸A男，讓A男心裡小鹿亂撞。女前輩相當熱情，多次邀A男喝酒，並主動告白，說兩人前世一定是兄妹，今生註定在一起。A男一個社會菜鳥，馬上暈船答應交往。
不料不到兩個月時間，女方突然提分手，堅持恢復普通同事關係，儘管A男苦苦哀求，女方態度仍堅決。就在雙方分手後，A男發現女方馬上去追求另一名同事，難過到辭去了工作。
事後和前同事聚餐，才知道女前輩到處找男同事交往，至少5、6人「都成了她的後宮」，像A男這樣玩出問題，黯然離職的人也不少。
★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。