近來日本網友流傳一則辦公室八卦，一名大學畢業沒多久的A男，進入職場後被同公司女前輩看上，她甚至以「上輩子是兄妹」為由，明示兩人應該要在一起。A男不敵女方熱情攻勢，很快與前輩交往。不料一個多月後，女前輩突然喊分手，A男事後得知真相，超傻眼。

根據日媒報導，A男今年23歲，大學畢業後進入一家網頁設計公司上班，負責指導他的，是大他3歲的女前輩，她不僅外型亮眼，且常常近距離肢體接觸A男，讓A男心裡小鹿亂撞。女前輩相當熱情，多次邀A男喝酒，並主動告白，說兩人前世一定是兄妹，今生註定在一起。A男一個社會菜鳥，馬上暈船答應交往。

不料不到兩個月時間，女方突然提分手，堅持恢復普通同事關係，儘管A男苦苦哀求，女方態度仍堅決。就在雙方分手後，A男發現女方馬上去追求另一名同事，難過到辭去了工作。

事後和前同事聚餐，才知道女前輩到處找男同事交往，至少5、6人「都成了她的後宮」，像A男這樣玩出問題，黯然離職的人也不少。

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