小編今（26日）精選5件不可不知的國內外財經大事。蘋果iPhone 15 Pro及Pro Max系列新機採用由台積電3奈米代工的A17 Pro晶片，近日再傳出，台積電再奪下高通3奈米大單，助威台積電先進製程。

【1】台積３奈米發威 奪高通5G大單

台積電高階製程傳佳音，業界傳出，3奈米晶片設計定案（Tape-out）數量激增，聯發科、高通、輝達、超微四大客戶爭相導入高階製程，預估2024年下半年3奈米家族（含N3E）月產能，可望衝高至10萬片。

【2】華為新品齊發 避談手機晶片

萬眾矚目的華為新品發表會25日下午準時登場，華為終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東有備而來，一口氣介紹平板、智慧電視、電動車等多樣產品，但外界最關注的5G手機Mate 60的詳細規格以及搭載晶片，卻是避而不談。

【3】2024資本支出下修？ 台積電布局高階製程不打折

全球終端需求不振，台積電2023年資本支出預估約320～360億美元，預期將落在下緣低標區間，外資保守看待2024年資本支出，預估將跌破300億美元大關至250億元，恐年減二成。台積電透露，產業庫存調整將持續至第三季，針對明年展望，須等明年元月法說會上才會發表評論。

【4】Open AI執行長奧特曼：算力提高將催生AI應用

引領全球生成式AI風潮的Open AI創辦人暨執行長奧特曼（Sam Altman），25日在台出席AI大師論壇，他表示人工智慧（AI）革命將是一場巨大的變革，可將人的想法更快速的執行和擴大。當運算能力提升時，將會催生更多人工智慧相關應用。

【5】AI股回神 世芯重登股王

AI股重展攻勢、蘋果首波銷售傳佳績，台股前四高價股25日洗牌，矽智財（IP）大廠世芯-KY，因客製化應用晶片（ASIC）需求放大，明年營運可望更佳，25日收2,625元、勁揚5％，再度從信驊手中奪下股王寶座；蘋概股光學鏡頭龍頭大立光收2,150元、上漲2.63％，超車力旺，重返高價股三哥。