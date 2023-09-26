為迎接即將到來的雙十國慶，國軍近日緊鑼密鼓排練，今年國慶日，國軍預計出動UH-60M黑鷹直升機、CH-47SD契努克運輸直升機、勇鷹高級教練機及雷虎小組，飛越總統府上空，傳遞國軍守護國人的精神。今（26日）清晨迎來第三次半兵力預演，空軍3架勇鷹高級教練機首度飛越總統府，雷虎小組AT-3教練機噴著三色彩煙飛越總統府上空，震撼畫面讓不少學生、上班族都停下腳步抬頭觀看。
今年參與的機型有UH-60M黑鷹直升機、CH-47SD 契努克運輸直升機、勇鷹高級教練機以及AT-3教練機。為了讓空中操演順利，國防部將進行「航線空勘」，以及「半兵力、全兵力」預演。
今（26日）清晨實施第三次預演，上午5時35分，空軍一架次幻象天觀機從新竹起飛，於5時50分抵達目標區；6時34分，陸軍一架次UH-60M天觀機由松山起分，6時40分抵達目標區。
至於操演兵力的部分，上午6時51分，陸軍一批兩架次國旗機CH-47SD及UH-60M從松山起飛，7時01分抵達目標區；6時21分，空軍一批三架次勇鷹由新竹起飛，6時50分抵達目標區；空軍一批三架次雷虎644由新竹起飛，7時15分抵達目標區。
今年國慶空中預演及訓練時段為：
9／21(四) 06：00-06：30
9／23(六) 06：00-06：30
9／26(二) 05：50-07：15
9／28(四) 05：50-07：15
10／4(三) 05：50-07：15
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