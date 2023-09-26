不少男性都希望生殖器尺寸愈大愈好，泌尿科醫師呂謹亨表示，曾有一名男子被女友逼著到門診割包皮，女友說每次做愛完後，私密處都會反覆感染，他目視男子的生殖器驚呼「太大了」，大到無法使用包皮環切手術（俗稱包皮槍），只能使用傳統的切割、縫合方式，讓他感嘆生殖器並非愈大愈好，「大到剛剛好」就好，以直徑不要超過3.4公分為佳。

呂謹亨日前於個人臉書粉專指出，泌尿科門診最熱門的手術之一就是割包皮，曾有一名男子對自己生殖器大小非常自傲且滿意，但和女友性行為後，女友發生反覆感染情況，逼男子到門診做割包皮手術，呂謹亨光用目視就知道男子的生殖器尺寸太大，無法使用包皮槍手術。

呂謹亨只好拿手術刀順著男子的生殖器切割，再用最細的線縫合，所幸手術順利，在術後1個月後完全恢復，他說包皮槍的尺寸是依照亞洲男性的陰莖比例設計，若生殖器的直徑尺寸大於3.5公分，就表示大小至少贏過95%的亞洲男性。

呂謹亨說，除生殖器太大外，還有一些種情況也不適合使用包皮槍，包括包皮因反覆發炎造成嚴重纖維化，導致包皮太硬或太厚；尿道下裂或陰莖構造異常；包埋式陰莖及急性包皮炎、嚴重糖尿病血糖控制不好、凝血功能異常、病毒疣或疑似惡性腫瘤。經過這次替男子動手術，呂謹亨也感嘆生殖器並非愈大愈好，「大到剛剛好」就好，以直徑不要超過3.4公分為佳。