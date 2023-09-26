台灣交通亂到出名，臉書粉專《MotoCity》分享梗圖說，波蘭很多天主教徒，因此教堂密集度很高；英國喝酒文化盛行，因此酒吧密集度超高；而台灣卻是測速照相機的密集度很高，連中央山脈上面都有，引起網友討論，9.6萬人笑歪直呼，台灣文化真特別，真是一個測速寶島。

臉書粉專《MotoCity》日前分享照片說，每10個波蘭人，有9個是天主教徒，因此波蘭的教堂密集度很高，從地圖中可見，代表教堂的黑色房屋直接佔滿整張波蘭地圖；而英國的飲酒文化盛行，當地有超級多的酒吧，仔細一看代表酒吧的的紅色地標佔滿整個地圖，數量相當驚人。

粉專《MotoCity》表示，台灣則是「測速照相機」的密集度超高，從北部沿海城市到最南端，每個縣市都布滿了大量的測速照相機，甚至連中央山脈上面都有零星幾個測速照相，讓粉專小編忍不住吐槽說「這是文化差異！」

超有趣的梗圖曝光後，吸引了9.6萬人狂讚，引起網友熱烈討論，「滿滿的測速，真的是在開國際玩笑呢」、「台灣文化比較特別」、「台灣真是一個測速寶島」、「由此可見台灣的交通多安全」、「看著看著就哭了」、「宮廟、超商的數量雖然很多，但增加的速度絕對比不上測速照相機」。

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