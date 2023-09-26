上周五美股大盤在震盪拉鋸後再度收黑，但科技股和晶片股出現止跌回穩跡象，那斯達克幾近收平，費城半導體指數以紅盤作收，投資人試圖消化聯準會轉趨鷹派的政策前景和指標債息站上16年高點帶來的壓力。標普500指數和那斯達克指數上周分別收跌2.9%和3.6%，連續第3周收黑，並雙雙創下3月以來最大單周跌幅。藍籌股道瓊指數周線下跌1.9%。

芝加哥聯準銀行總裁Austan Goolsbee周一接受CNBC訪問時表示，相比央行緊縮政策導致經濟放緩，通膨高於聯準會2%目標仍然是比較大的風險。

周一收盤，道瓊指數漲43.04點或0.13%，報34,006.88點。標普500指數漲17.38點或0.40%，報4,337.44點。那斯達克指數漲59.51點或0.45%，報13,271.32點。費城半導體指數漲24.17點或0.72%，收在3,389.46點。

美國10年期指標公債殖利率升破4.54%，再度刷新16年高點。

標普500指數11大類股漲多跌少，能源股漲1.28%，表現最佳，其次為原材料類股漲0.80%。必需消費類股跌0.43%，公用事業類股跌0.20%，表現最疲弱。

重磅科技股全漲，蘋果漲0.74%，微軟漲0.17%，亞馬遜漲1.67%，Alphabet漲0.66%，特斯拉漲0.86%，Meta漲0.59%，輝達漲1.47%。

台股ADR方面，台積電、聯電漲0.7%，日月光漲0.53%，中華電信跌0.55%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數下跌1.10%。

本周投資人將密切關注的美國經濟數據包括耐久材、8月個人消費支出（PCE）價格指數，以及第二季國內生產毛額（GDP），此外，包括主席鮑爾（Jerome Powell）在內等聯準會決策官員發表談話也將成為市場焦點。

有分析師認為，隨著第三季接近尾聲，在新一輪財報季於未來幾周登場之前，市場波動可能相對淡靜。

但值得注意的是，鮑爾在上周貨幣政策會後記者會上曾表示，美國經濟面臨的風險包括汽車工人罷工、聯邦政府可能關閉、學貸恢復繳款、能源價格上漲，以及長期借貸成本上揚。其中汽車工人罷工和聯邦政府關閉可能給市場帶來立即性的影響。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為1.2：1，有52檔個股創新高、341檔創新低。

那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.1：1，有45檔創新高、426檔創新低。

美國交易所成交量總計約91億股，過去20日均量為100億股。

自7月底以來，標普500指數下跌約5.5%，但今年以來仍然上漲約13%。