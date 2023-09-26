南韓女星韓韶禧，因演出《夫妻的世界》打開知名度，之後近年來除戲約不斷外，更成為各大時尚精品的新寵兒；個性直率不做作的她，經常在社群曬出美照，並開直播與粉絲聊天，但日前她因曬出唇環的特寫，引起討論，更讓不少粉絲好奇唇環的真偽，而她也親自在直播上解答了。

韓韶禧先前因為在社群上曬出美手臂紋身以及唇環照，引發網友熱議；對此，韓韶禧25日突在晚間6點在IG開直播，過程中吸引10.7萬粉絲同時在線觀看，而這也是她在唇環、花臂爭議後首次露面，而她在直播中的模樣，看似完全不受外界爭議影響，與粉絲大聊TMI（Too Much Information縮寫）。

此外，她在直播中也大方展現自己的唇環，並表示自己的嘴唇很腫，而由此可知她真的打了3個唇環，不過刺青部分，直播時可見她的手臂沒有任何紋身，因此先前曬出的照片中花紋上的手臂與先前一樣是貼的，而眼尖網友也發現，韓韶禧在眼下也打了顴骨釘，十分有自己的特色。

https://weibo.com/6513702651/NkY3WuBnd

直播曝光後，再度引起網友熱議及部分批評，但多數人認為「人家的臉要怎麼做到底要經過誰同意」、「她的臉，她想做什麼都與我們無關」、「看到看到歐膩做自己就好開心」、「超適合，超帥」。