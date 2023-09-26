明揚國際屏東工廠22日爆炸造成多人死傷，其中包含4名消防員殉職。對此，媒體人羅旺哲質疑政府為這些消防弟兄們做了什麼？羅旺哲強調，這次大火造成消防員殉職絕非意外，而是過去每次發生狀況時，疏忽掉的種種環節所造成的結果。

明揚爆炸案釀成包括賴俊儒、陳柏翰、鍾吉垣及施寶翔4名消防員不幸殉職。賴俊儒的父親表示，救災是兒子職責，他無怨無悔也沒怪任何人，並深深以兒子為榮。這段話令羅旺哲非常心疼、鼻酸，並直言當許多父母親把兒子交給國家，站在意外第一線，哪裡危險就哪裡去，但政府又為這些消防弟兄們做了些什麼？

羅旺哲提到，每次出事只看到首長或是總統喊話要檢討，但聽久了，問題依然在，時間過了，大家都忘記了。羅旺哲強調，這次的大火造成消防弟兄殉職，絕對不是意外，而是過去每一次發生狀況時，疏忽掉的種種環節，所導致造成的結果。

「我們真的不想再看到這樣的意外發生」，羅旺哲喊話政府讓消防員有好保障，讓他們任務結束時，能夠平安回家。