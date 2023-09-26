●Horizon Investment Services執行長Chuck Carlson表示，市場陷入一場拔河，有些投資人似乎越來越擔心「利率升更高、高更久」，而多頭則認為我們也許已經看到修正，可以開始從這裡起漲。

●Edward Jones資深投資策略師Angelo Kourkafas表示，在一個「利率升更高、高更久」的世界裡不用急於大舉進行「拉回買進」（Pullback Buy）操作，這就是市場在未來幾個月必須面對的事。

●周一美股主要指數小漲仍給市場回穩帶來一些希望。Ingalls & Snyder資深投資組合策略師Tim Ghriskey表示，這波修正可能觸底。近來市場陷入震盪，這在很大程度上與聯準會及聯準會要做什麼有關。然而在10月進入第三季財報季之前，市場可能陷入「中性」走勢。企業財報可能是利空，但也可能是大利多，所以有一些錢正在場邊等待。