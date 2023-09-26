安特羅表示，腸病毒疫苗除了供應台灣幼兒防疫外，由於安特羅腸病毒疫苗已在越南完成三期臨床收案，再加上越南也是腸病毒71型流行區，對疫苗需求殷切，安特羅鎖定越南一年超過100萬的新生兒市場，預計2025年在越南上市。

安特羅總經理張哲瑋指出，安特羅腸病毒疫苗上市以來，在台灣的銷售穩定成長，由於安特羅腸病毒疫苗原液生產線，明年底可望從國衛院移回國光生技細胞廠，產量將明顯放大，為了提前佈局，安特羅自腸病毒疫苗在台灣取得藥證後，立即與越南國營最大疫苗公司VABIOTECH簽訂腸病毒疫苗銷售合作備忘錄，經過半年的洽談確認市場需求，最近雙方更進一步完成代理銷售合約簽訂，一旦腸病毒疫苗在越南取得藥證，即可在越南上市。

安特羅腸病毒71型疫苗，以台灣流行之B4亞基因型病毒株，配合國光生技新一代高產能細胞培養生物反應器製程；疫苗上市後，已優先保護台灣幼兒免於腸病毒威脅，為防疫再添利器。安特羅指出，越南為前進東南亞市場的第一站，未來更將目標鎖定一年超過二千萬劑的東南亞各國新生兒市場，同時進一步佈局進入中國大陸市場。