投資人擔憂美國政府可能關門停擺和聯準會（Fed）維持高利率，美股25日收盤僅微幅上漲。台股今(26)日在台積電下跌拖累，早盤挫低逾60點。

焦點股方面，台灣最大高爾夫球代工廠明揚屏東廠發生重大爆炸死傷慘劇，經濟部下令明揚全面停工且「無復工時程表」， 明揚再殺跌停、母公司明安重挫逾7%。

台積電ADR周一上漲0.7%，收86.24美元，連續二日上揚。台股現貨方面，台積電早盤下跌4元至521元。

台股昨日終場上漲107.75點，收在16452.23點，漲幅0.66%，成交金額新台幣2104.14億元。法人表示，台股半年線趨勢維持向上，應當是支撐，市場關注重點在於近期能否站回16509點半年線之上。

道瓊工業指數小漲43.04點或0.13%，收34006.88點。標準普爾指數小升17.38點或0.40%，收4337.44點。那斯達克指數小漲59.51點或0.45%，收13271.32點。費城半導體指數上漲24.17點或0.72%，收3389.46點。