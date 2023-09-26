42歲韓國男星趙寅成最近以Disney+韓劇《MOVING異能》翻紅，他在劇中扮演有飛天異能的黑色要員「金斗植」，帥氣外表加單身狀態，先前還一度傳出要秘密娶女主播的烏龍八卦，但已被經紀公司否認。近日，韓網流傳一張趙寅成私下真實狀態的照片，可見他如自己所說，若沒有染髮，其實側邊頭髮已經快要全白，引發網友討論。

趙寅成過去演出《那年冬天風在吹》、《沒關係，是愛情啊》等電視劇走紅，最近由於《MOVING異能》又使他私生活受矚目，近期，在韓網《THEQOO》有網友發文以「趙寅成：如果不染髮，兩邊的頭髮就會變白」為標題，並附上推特照片討論趙寅成私下狀態其實不如在電視劇中年輕，透露他私下若沒工作時就會戴個鴨舌帽出門，自然面對漸漸長出的白髮，原PO最後更不忘讚：「不過帥哥就是帥哥」。

趙寅成最近傳出將和前主播朴善英結婚，但已被其公司否認。（圖／中時資料照）

此文一出，引來網友評論說：「白髮是天生的，我只看到他的真XX的英俊」、「查了一下他才40出頭，沒想到有這麼多白髮」、「看來白髮真的跟年齡無關」、「每個人的情況都不同，但隨著年齡的增長，當我環顧四周時，周遭人大概會在35歲出現白髮，到了40歲左右，幾乎全部出現了」。

조인성 피셜

염색 안하면 옆머리 전부 새치라고 pic.twitter.com/8u8xPdQeNo — 파랑 (@letitblueee) September 25, 2023

趙寅成在《MOVING異能》中飾演「金斗植」，與韓孝周飾演的內勤要員「李美賢」配對有不少粉紅泡泡戲碼，戲外粉絲也希望兩人假戲真做，但日前卻傳出趙寅成和小1歲前女主播朴善英即將結婚，男方公司回應兩人並沒有在戀愛，傳言毫無根據，女方經紀公司則說朴善英正在旅行中，公司正在連繫她，「若不是事實，之後就不會再做任何回應」，雙方都否認傳聞。