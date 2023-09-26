屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日傍晚驚傳爆炸，由於廠區內滿是化學藥劑，火勢延燒逾30小時後仍未完全撲滅，廠房幾乎全毀，造成9死1失聯110傷悲劇。其中投入救災的勇消盧逸軒左前臂斷肢、林家慶嗆傷插管治療，屏東縣長周春米也在臉書透露2人的最新狀態。

屏東縣消防局22日下午5時許接獲明揚國際廠房火警後，轄區的屏二消防分隊由小隊長陳文川帶隊，第一批包括賴俊儒、陳柏翰、鍾吉垣、施寶翔在內7人於下午5時42分趕抵現場，廠商隨即提供「物質安全資料表」給消防人員，確認為化學物質洩漏，正當所有搶救人員持滅火器欲進入火場探查火點時，發現煙霧越來越大。

正當無線電中還喊出「撤退、撤退」，廠房卻突然發生大爆炸，爆炸瞬間影像看得到外頭其他3名警消身影，但在廠內的賴俊儒等4名消防員不幸受困，魂斷在距入口不到10公尺之處；同是屏二分隊的消防員盧逸軒左前臂斷肢，已轉至高雄長庚救治；消防員林家慶插管治療，陳文川則是臉部、手部燙傷。

「受傷勇消比讚，讓人振奮！」屏東縣長周春米昨（25日）前往高雄長庚探視受傷的消防弟兄，並在臉書持續更新最新動態，林姓隊員臉部和四肢受有嚴重燒燙傷，原本因嗆傷插管治療，如今終於拿掉管子。周春米和他隔著病房玻璃窗，用電話鼓勵，弟兄不斷比讚和握拳，展現堅強意志，「在窗外的我，千言萬語，只有感謝兩字以對！」

周春米進到加護病房探視另名盧姓隊員，「很遺憾左上臂必須截肢，臉部、胸部和右手掌都有燒燙傷」，周春米要他好好休養，不要擔心，「他頻頻點頭讓我安心，弟兄好讚啊！」

周春米進一步說明，目前還有54人住院，其中有9名消防弟兄，這幾天到各醫院探視，醫護人員都稱讚弟兄們的勇敢，醫護也會全力照護。勇消們第一時間趕赴火場，逆著方向勇敢前行，全力救火，盡忠職守；後續醫療和心理支持，周春米也承諾會全面協助，請同仁和家屬不用擔心，「復原之路既艱辛又漫長，我們會全力陪伴！」 。