2024大選備受各界關注，目前民進黨總統參選人賴清德的支持度呈現一路領先的狀況。不過，前立委郭正亮指出，1個政黨只要在特定地區執政久了，它的得票數就會下降，如去年大選民進黨在台南市與屏東縣的得票狀況，他認為，賴清德必須要小心這種狀況，也研判，賴在上述兩地恐無法開出高票。

去年九和一大選民進黨在台南市與屏東縣都是險勝，黃偉哲、周春米的得票是433684票和217537票，分別贏過對手謝龍介和蘇清泉：45953票、11077票。

郭正亮昨（25）日在政論節目《新聞大白話》表示，執政久了選票就會下降，除了屏東縣，2018年高雄市前市長韓國瑜能擊敗陳其邁，就是因前市長陳菊執政長達12年，國民黨台南市前議員謝龍介能在去年九合一大選拿到創新高的43.63%得票，也是因為相同的原因，賴清德必須要小心這種狀況。

郭正亮預言，賴清德在台南與屏東恐無法開出高票，民進黨立委林俊憲日前喊出，賴要在台南得到6成選票「是在吹牛」。

另外，郭正亮也提到，賴清德有注意到美國的態度，所以盡量在降低「台獨金孫」的色彩，然而，他的「新潮流金孫」色彩卻越來越明顯，因不只競選團隊成員都是新潮流人士，賴也意識到新潮流才是他的盤。