以南韓女團「宇宙少女」出道的24歲女星孟美岐，於2018年參與選秀節目《創造101》脫穎而出，組成限定團「火箭少女101」。不料，卻在2021年傳出遭騙介入音樂製作人陳令韜的感情，淪為受人唾棄的「小三」，事業及形象一落千丈。最近，她重新以選手身分參賽《舞台2023》，被主持人易立競一語道破「兩年沒什麼工作」的瓶頸，她也誠實回應了。

孟美岐近日參加競賽節目《舞台2023》，由於她的實力及人氣比肩藝人，因此出場後底下導師、選手驚呼連連，反而主持人易立競表情淡定詢問「要挑戰自己？還是找到機會？」孟美岐也當即回應，想在挑戰的過程中，追尋自我，隨後猶豫幾秒後，語帶保留說：「兩年沒上過這樣子的競技類節目。」但易立競識破她有所隱瞞，下秒便單刀直入質問：「是兩年沒上過競技類的節目，還是兩年沒什麼工作？」孟美岐才終於坦白沒什麼工作。

影片曝光後，許多網友都為孟美岐抱不平，「這怎麼感覺跟舞台2023節目組一樣嘞，炒作至上，不尊重歌手勞動成果不尊重舞台，三番五次給孟姐打電話邀請，結果就是各種找話題想孟姐破防的節目」、「看分數，孟美岐本來第四可以進決賽的，就是不想被這不看舞台實力只會譁眾取寵玩爛規則的破節目玩了」、「看著身邊優秀的人一個個離開，想到有一天自己也會如此離開，倒不如華麗轉身。」、「孟美岐情商真的很高，看破節目組的捧皇套路，毅然選擇轉身離開；面對節目組反覆的話題，也回答的得體。」

孟美岐當時在舞台表演中，與其他選手協力演出一場「墜落」的橋段，意即其演藝生涯這幾年的縮影，當她掉落那刻，許多評審與現場觀眾紛紛發出驚呼，其中評審Ella陳嘉樺嚇得花容失色，雖然她僅在上周止步五強，但她並未氣餒在微博寫下字句，「這個階段的孟美岐腦子裡不只有努力，而是學會了接受努力過後不如意的結果」、「我也學會承擔並享受過程，因為這個過程給我帶來的成長是更加有意義的回報」、「未來的孟美岐會繼續前行，對生活永遠赤誠對舞台永遠敬畏，再見了舞台2023」