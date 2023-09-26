《中國證券報》26日報導，大陸今年中秋節和十一的「加長版黃金周」，將進一步釋放消費潛力，「一票難求」等詞條衝上熱搜。中國鐵路數據顯示，22日鐵路售票量達2695.2萬張，再創單日售票量歷史新高。13至22日，鐵路已累計發售車票1.99億張。

專家表示，在探親遊、出境遊、亞運遊等多重需求交織下，今年中秋節和十一假期將迎來一個大眾出遊高峰期，文化市場恢復勢頭強勁，旅遊業復甦提速。

大陸國內遊方面，攜程報告顯示，截至目前，「十一」假期的產品預訂量環比前一周增長88％，比去年同期增長逾4倍。其中，北京、上海、成都、杭州、廣州、西安、重慶、南京、深圳、長沙是「十一」假期期間躋身前十位的熱門旅遊目的地。因亞運會的舉辦，「十一」假期期間遊客赴杭州旅遊的訂單預訂量同比增長逾5倍，其中機票預訂量同比增長近5倍、酒店預訂量同比增長逾8倍。

飛豬發布的數據顯示，截至目前，「十一」假期期間的大陸國內遊產品預訂量比去年同期增長近6倍，出境遊產品預訂量比去年同期增長逾20倍。酒店、跟團遊、景區門票、租車等預訂量均已遠超2019年同期。出境遊人次也將刷新今年以來的峰值，國際機票和酒店的預訂量已遠超去年「十一」假期。

大陸民航局預測，「十一」假期期間將有逾2100萬旅客乘飛機出行，預計保障航班13.7萬班，日均超過1.7萬班。

今年的「十一」假期是出入境政策優化調整後的首個長假期，出境遊客流將出現井噴式增長。

攜程數據顯示，「十一」假期期間的出境遊訂單比去年同期增長近20倍。9月13日，泰國宣布對中國大陸遊客實施為期5個月的免簽政策後，相關搜索熱度飆升800％。預計「十一」假期及四季度將有更多中國大陸遊客赴泰國旅遊。

此外，一些國家也紛紛「出圈」，赴烏茲別克、伊朗、亞塞拜然、喬治亞、斯里蘭卡、肯亞等國的跟團遊訂單量比2019年同期有較大增長。

北京第二外國語學院中國文化和旅遊產業研究院副教授吳麗雲表示，作為世界第一大出境旅遊客源國和出境遊消費世界第一的國家，中國大陸出境團隊遊加速開放，對全世界旅遊業的恢復將起到積極的推動作用。另外，出境團隊遊目的地持續擴容，意味著中國大陸旅遊業正在全面恢復。雖然中國大陸尚未完全放開出境團隊遊市場，但主要目的地國家已基本開放，對釋放消費者國際旅遊需求提供了更優環境。

作為下半年重要的旅遊消費節點，「十一」假期期間旅遊市場的表現關乎行業全年復甦成效。

普華永道21日發布《2023年全球消費者洞察調研》中國大陸報告。調研顯示，62％的中國大陸消費者預計未來六個月內會增加旅行支出，比例遠高於全球平均水準，這將為旅遊、飯店和零售業提供重大機遇。

民生證券認為，長假期為長線遊發展提供了有利條件，長線遊市場有望延續暑期熱度。出境遊方面，供需雙端啟動，需求端較為旺盛，全年出境遊表現有望向好。