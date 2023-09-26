EE目前最先進的路由器，即EE智慧樞紐增強版(Smart Hub Plus)即提供Wi-Fi 6作為標準。然而，目前使用的技術勢必將在未來幾年演進。在數千兆位元全光纖寬頻的驅動下，雲端遊戲、沉浸式AR／VR和4K／8K影片串流等服務，會隨著一般家庭中Wi-Fi連網裝置數量一同倍增，預期家用網路的需求在接下來五年將持續增加，帶動對於全新的增強型家用解決方案的需求。

除了雙方在行動通訊領域長期以來的合作，EE現已與高通技術公司攜手將此合作關係擴展至家用網路，透過Wi-Fi 7世代產品，帶來先進的無線網路與服務管理能力。EE新一代家用寬頻路由器將採用高通Wi-Fi 7平台，將大幅增強Wi-Fi體驗。

整體來說，此舉將使EE客戶在家中各處均受益於數千兆位元的Wi-Fi，其具有更快的速度，更少的干擾，更多的容量，與更好的效能表現以支援未來的高頻寬活動，亦可基於客戶的需求提供選擇。

EE家用寬頻客戶將透過預計於2024年上市的首款EE Wi-Fi 7路由器，成為全球最先使用新一代Wi-Fi的用戶。