屏東工廠大火不幸造成10人罹難，其中包含4名消防弟兄。國民黨台北市議員李彥秀在臉書貼文寫道，蔡英文總統5年前承諾5年內補足3000名消防人力，但至今只有1696人，達成率僅56％。她痛批，民進黨政府5年來對消防員權益保障開倒車，同時呼籲，應立即修訂《消防法》，提升消防員的工作權與保障。

李彥秀表示，消防員工作權益促進協會就曾呼籲，「莫再殉職換改革」，在凱道向政府提出允許消防員組工會、消防員適用《職業安全衛生法》，以及政府補足防災量能與消防人力等3項訴求。然而政府卻未給予重視與承諾，她痛批，副總統賴清德僅表示，會與消防員持續溝通、聽取意見；而行政院長陳建仁也僅說會「審慎考慮」。

李彥秀痛斥，政府對這些要求，「沒有一句承諾，全是空話」，她5年前於立院質詢時，就表態支持警消組工會，並詢問時任勞動部長許銘春的看法，而許則回應表示，「勞動部認為所有勞動者要團結籌組工會，是我們的職責。」她說，5年過去，民進黨政府對消防員組工會的態度卻從「我們的職責」變成「審慎考慮」，政府對消防員權益的立場甚至還退步。

李彥秀表示，應修訂《消防法》，要求具一定規模的公共危險作業場所制定緊急應變計畫，強化事業單位自主管理的責任，以預防重大事故發生，同時也要強化工廠管理權人的資訊提供責任，保障消防員的資訊權。她說，消防，不只是消防員的責任，從預防危險到緊急應變，若事業單位能在前端降低危險，就能減少後端消防機關的風險，更能避免悲劇反覆發生。