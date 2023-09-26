英國倫敦蓋維克機場今天表示，由於飛航管制員嚴重短缺，機場不得不取消現在起到10月1日間的逾160個航班。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染是人員短缺的原因之一。

法新社報導，倫敦蓋維克機場（London Gatwick）透過聲明表示，10月1日前，每天起降的航班將限制在800個架次，並表示這樣的決定是與英國國家飛航服務公司（NATS）協議下的結果。

聲明指出，在國家飛航服務公司應對疾病與人力配置緊縮造成的挑戰時，這樣的每日上限「將避免讓乘客面臨班機最後一刻臨時取消或延誤」的窘境。

聲明補充表示，約有3成飛航管制員「目前正因COVID-19等各種醫療因素無法執勤」。

倫敦蓋維克機場負責人溫蓋特（Stewart Wingate）表示：「這是一個相當困難的決定，但我們今天採取的行動代表著我們的航空業者可以運行可靠的飛航計畫，讓乘客更加確定不會面臨最後一刻臨時取消（班機）。」

倫敦蓋維克機場是倫敦第2大機場，僅次希斯羅機場（Heathrow Airport）。

英國航空管制系統8月28日發生罕見故障，不得不改用人手手動輸入資料，造成近2000個航班取消，而當天剛好是英國部分地區的連續假日，各級學校又即將開學，各大機場都有滿滿的搭機人潮。

英國民航局（Civil Aviation Authority）已宣布對系統故障相關的更廣泛問題進行獨立調查。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1120926