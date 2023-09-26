中秋節快到了，不少公司會發放中秋獎金。一名男網友分享，他在南部某間傳產公司上班，最近領到700元的中秋獎金，讓他很好奇這個金額在南部算多嗎，大約落在哪個等級，引起網友討論，不少人羨慕直呼，有得拿就很好了，這應該有PR95。

一名男網友昨在PTT上發文表示，周五（29日）就是中秋節，他在南部某傳產公司工作，最近領到中秋獎金，打開一看發現只有700元，雖然比端午獎金600元要多一點，但感覺還是很少，聽老闆說南部很多公司都發不出三節獎金，讓很好奇700元的獎金在南部算什麼等級？

貼文引起網友討論，不少人大呼有發就很讚了。「有發就是PR95了」、「我們公司只發一顆柚子，你這個還有錢拿已經很好了」、「有發就要偷笑了」、「好羨慕，我只有一顆柚子而已，你們老闆好大方」、「700元應該有PR95」。

另有網友說，現在很多公司都不捨得發獎金，原PO還可以領到現金已經超優了；也有網友表示，他們公司也有發獎金，1000元禮券，直接贏了原PO。