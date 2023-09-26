成大醫院斗六分院一般外科醫師楊宗翰建議，無論是有症狀的膽囊結石或大於 1 公分的膽囊息肉，治療方式都是以手術將膽囊及病灶一起拿掉。（成大斗六分院提供）

41歲陳小姐每次在公司聚餐後總是感到右上腹部一陣疼痛，有時候甚至痛到背部，起先以為是胃痛，自行買胃藥，有次劇烈疼痛到無法忍受，掛急診求助，赫然發現是膽囊結石，緊急會診一般外科醫師後，做了膽囊切除手術。

成大醫院斗六分院一般外科醫師楊宗翰表示，該名女患者經以腹部超音波檢查發現，膽囊有一顆2公分大的結石，且膽囊壁明顯增厚，有超音波探頭的壓痛徵狀。

楊宗翰表示，膽囊是人體儲存膽汁的器官，膽囊疾患常見的有膽囊結石及膽囊息肉，膽囊結石好發於「F4」：女性（Female）、肥胖（Fat）、年過40歲（Forty）、多產（Fertility），現今社會高熱量及高脂肪的飲食型態、不正常的體重急遽減輕、使用避孕藥或賀爾蒙療法者等，也都是好發族群。

他說，國人膽囊結石發生率約10％至20％，其中2成有明顯症狀，輕者為短暫的膽絞痛，嚴重者導致急性膽囊炎、黃疸、急性肝炎、急性胰臟炎等，建議手術切除膽囊及其結石，以減少膽囊結石的合併症。

楊宗翰指出，「膽囊息肉」沒有任何症狀，多半是在健康檢查或定期腹部超音波追蹤時意外發現，膽囊息肉又分成膽固醇息肉（6成至7成）、發炎性息肉（約1成）、腺肌增生症（約1成5至2成5）、腺瘤、惡性息肉，當膽囊息肉大於 1 公分，會建議手術切除並做完整的病理檢驗。

楊宗翰醫師表示，無論是有症狀的膽囊結石或大於 1 公分的膽囊息肉，治療方式都是以手術將膽囊及病灶一起拿掉，腹腔鏡微創手術能夠減少傷口長度與疼痛，縮短病人術後回復至正常生活的時間。