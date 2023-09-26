大陸浙江一名26歲女子是名室內設計師，因腰痛覺得應要加強鍛鍊，但運動後卻連膝蓋也開始疼痛，最後到針灸推拿科就醫，醫師問診發現她每天上班坐在椅子上的時間超過10小時，診斷她可能罹患「死臀綜合症」。

綜合陸媒報導，這名女子表示，每天上班超過10小時，還常加班，一天坐在椅子上的時超過10小時，2個月前開始腰不舒服、久坐會腰痠，以為是缺少運動，但慢跑健身一個月，連膝蓋也開始痛，於是趕快就醫。

針灸推拿科醫師夏煥娟指出，這名女子體重偏胖，臀部鬆垮，了解她的生活型態後，診斷她可能是罹患「死臀綜合症」。她解釋，人的臀肌包含臀大肌、臀中肌、臀小肌，而臀大肌力量最強，體積最大，主要負責腿後伸、外旋髖關節、穩定骶髂關節等，日常生活裡跑跳走動都要用到臀肌，能穩定下肢、保護關節、腰椎和膝蓋在運動中不受傷。

夏煥娟指出，臀大肌體積大卻非常遲鈍，長期久坐下，臀大肌就會失憶，忘記怎麼收縮，因此當臀肌無力、功能減弱時，腰部和膝部的肌肉就會代償，分擔臀肌的工作，長久下來就會引發腰、背或膝關節疼痛。

她指出，若做「過頭深蹲」的姿勢，發現膝關節內扣、骨盆前傾、腰椎過度彎曲等，就要注意，並建議這名女子要控制體重，平時不要久坐，盡量每小時站起來活動1到3分鐘，拉伸臀大肌，以及別坐太軟或太低的椅子。