大陸浙江省一名26歲女子，2個月前開始出現腰部不適，她以為是平常缺乏運動所致，近1個月她開始慢跑健身，卻發現膝蓋疼痛，最後只好到針灸推拿就醫。醫師檢查後發現，女子是因為上班久坐時間太長，而罹患「死臀綜合症」。

根據陸媒《華商網》的報導，女子是一名室內設計師，每天上班超過10小時，還常要加班，一整天坐在椅子上的時間和睡覺時間差不多，因此在2個月前出現腰部不適、久坐就會腰酸的情況，她原本以為是缺乏運動，因此近1個月開始慢跑健身，卻發現膝蓋也開始疼痛，只好求助醫師。

針灸推拿科醫師夏煥娟表示，女子體型偏胖，未婚未孕，臀部卻鬆鬆垮垮，經詢問女子的生活型態後，更加確定可能罹患「死臀綜合症」。她說明，人體的臀肌位於臀部，包含臀大肌、臀中肌、臀小肌。其中，臀大肌是臀部肌群中最大、力量最強的肌肉，也是伸展髖關節最強有力的肌肉，主要負責腿後伸、外旋髖關節、穩定骶髂關節等。

夏煥娟表示，人在日常生活中的跑、跳、走、蹲、爬樓梯等動作，都需臀部肌肉參與，它們能夠穩定下肢，保護關節、腰椎和膝蓋在運動中免受傷害。

然而，臀大肌是人體體積最大的一塊肌肉，卻非常遲鈍，只要長期久坐、也就是臀大肌長期不運作狀態下，此肌肉就會失憶、忘記如何收縮。當臀肌功能減弱時，腰部和膝部的肌肉就會代償，分擔臀肌的工作，會引發腰部、膝關節的疼痛。