基特建設公告出售基泰忠孝大樓，引起熱烈討論。（圖／報系資料照）

基泰建設旗下基泰大直建案因施工不慎造成鄰宅塌陷，約有25戶面臨拆除命運，影響附近約500位居民，後續賠償相當可觀。昨（25日）晚基泰突發重訊指出，旗下的君匯開發、京匯開發兩間子公司將出售價值百億的基泰忠孝大樓，引起PTT網友熱烈討論，許多人擔心此舉恐怕是因為現金流出問題。

基泰提到，君匯開發、京匯開發兩間子公司董事會已經決議，授權董事長出售基泰忠孝，在不低於兩家不動產估價師出具之估價報告中的最低估值，全權處理出售基泰忠孝的相關事宜。

此事引發揣測，基泰似乎有意變現基泰忠孝以確保公司的財務安全性，網友們熱烈討論，許多人擔心基泰現金流出問題，「北市的案子都停工，金流出問題了嗎？」、「早就有人說現金流有問題」、「這是現金流的問題嗎？但感覺已經賣很久了。」

即使如此，有網友認為，基泰忠孝已多次公告出售，只是一直無法找到有緣人，且增加現金流有很多方式，不是只有變賣資產，「出價差太多就再拖而已，反正也不是第一次流標了」、「8月公告還沒賣掉，反正公告就會漲」、「一直沒人要買，辦公室定位比較尷尬，因為比較小，想買的買不起，不想買的看不上。」

基泰大直事件引起社會譁然，基泰更被發現，即使多項觀測數值已經超標，依然一意孤行施工，檢廉查出建案建築師王德生、福益營造工地主任張博翔涉變造監測數據，北檢複訊後諭令60萬、25萬元交保，基泰大直專案副理邱丞鴻10萬元交保。