桃園市大園區華興路二段與航城路二段路口，昨日發生一起死亡車禍，23歲梁姓女子與對向一輛轉彎小客車發生擦撞，梁女傷重不治身亡，駕駛則當場逃離現場。經警方循車追人，昨晚在宜蘭找到肇逃駕駛，但已輕生死亡。

這起事故發生於昨日下午2時許，梁女騎乘機車沿大園華興路一段直行往田溪路方向，在華興路二段與航城路二段路口，與對向一輛左轉的小客車發生擦撞，梁女送醫後不治，自小客車駕駛則是下車查看後肇事逃逸，警方立即開始調閱監視器掌握涉案車主要查緝到案。

不過據了解，警方昨日循線追人，掌握足跡一路從桃園找到宜蘭，最後晚間在宜蘭一處鐵皮屋內發現該駕駛已輕生死亡，目前也請宜蘭協助相關現場鑑定作業，詳細案情仍待進一步釐清。

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