YouTuber劉芒被合作攝影師爆料難搞，導致人設大翻車，如今又遭前房東控訴退租時屋況不佳，交屋當天還大遲到，引發軒然大波，不過有許多網友則是力挺劉芒到底，面對外界種種質疑聲浪，房東透過Dcard將事件始末交代清楚。

劉芒房東透過Dcard發文回應此事，指出自家房子被搞成這樣，反而遭到外界謾罵，為此感到相當委屈，強調自己是隨性又寬容的房東，但常常看到她把房子搞得相當髒亂，多次感到相當驚嚇，但選擇不把這些不堪入目的照片公諸於世，是要替劉芒保留一些面子，至於合約上明確記載「屋況原樣返還」，但劉芒退租時完全沒照規定走，還留下一堆東西要她處理，至於壞掉的東西則表示「用押金抵扣」，坦言感到相當傻眼。

劉芒房東發文回應此事，不過此篇文章已經遭到刪除。（圖／dcard）

房東指出遭網友怒斥知道劉芒是公眾人物，才會故意這樣公開黑她，對此，她指出公眾人物應該要更自律，但三年來未覺得劉芒有在意這件事，至於有更多內幕就不想爆料出來，接著呼籲網友「得饒人處且饒人」，並強調：「我目前都還沒清算她押金夠不夠扣，很怕她神隱要不到錢」，對於被砲轟在當天約交屋也遲到一事，房東則表示有小孩後很容易被耽誤行程，不過這篇文章已被刪除。

劉芒退租後被控訴屋況不佳，除了許多家具被用壞之外，地板上還留下許多垃圾，甚至殘留綠色液體，就連約定好交屋時間，也遲到將近一小時，對此，劉芒發布影片回應此事，她表示點交房子時，跟房東表示有損壞的地方都願意賠償，未料對方當下說沒問題，事後卻找自媒體爆料，讓她坦言：「滿遺憾的也滿無奈的」，接著強調絕不會因此神隱，針對不實惡意揣測，也會保留法律追訴權。