蛇類達人賴志明日前到屏東登山，竟發現一隻二級保育類動物百步蛇，也就是人稱的「山神」，他興奮地拿起相機趴跪在地上拍攝，直呼真的很幸運又很難得，還說上次看到百步蛇已是多年前的事，圖文曝光，引來不少同好羨慕眼光。

賴志明捕捉百步蛇美照。（圖／賴志明授權提供）

賴志明表示，16日當天到屏東墾丁遊玩，順便到山區看有什麼物種，沒想到在途中遇到百步蛇，且是在白天、海拔低的地方，依照過去經驗，百步蛇較少出現在低海拔地區，但這隻離海邊很近，加上上次看到百步蛇已是多年前，他手拿相機趴跪在地上捕捉這難得景象，直呼運氣真的很好。

賴志明坦言，當下遇到百步蛇很緊張，只能和牠保持距離合照，而百步蛇也很配合，讓他拍完就默默爬走，這也讓他有了想買樂透的衝動，「好久沒買樂透了，聽說看到山神會中，有人中過嗎？」

賴志明事後也將其上傳到臉書社團《野生蛇相》，吸引不少網友回應，「真幸運，我今年幾乎都在屏東爬山，從沒看過」、「好讚，山神好配合」、「我一直沒緣份遇到山神，羨慕」。