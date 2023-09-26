日本麝香葡萄皮薄無籽、香甜可口，深受民眾喜愛，近日一名女網友分享，北巿內湖附近的餅店，一盒麝香葡萄只要299元，比起市面上的399元，足足便宜了100元，引起網友討論，不少婆媽驚呼這應該是現在聽到最便宜的價格，但也有網友說，日本麝香葡萄盛產、出口量下滑，導致價格狂降，感覺再等等會有更優惠的價格出現。

一名女網友近日在臉書社團《我是東湖人》上分享，剛剛去家裡附近的餅店買麵包給女兒吃，結帳的時候店員詢問要不要預購麝香葡萄，她本來不想買，結果下秒聽到店員說「一串葡萄只要299元！」超便宜的價格讓她立刻預訂了3盒。

貼文引起網友討論，不少婆媽驚呼，299元應該是現在聽到最便宜的價格了，看到很多大賣場都開賣麝香葡萄，但平均價格落在399元左右。「299元是我見過目前最便宜的價格，大部分都看到399元左右」。

另有網友說，最近麝香葡萄盛產，加上出口量下滑，因此價格暴跌8成，感覺之後價格還會更低，「之前看新聞，日本當地一串跌到只剩下台幣30到40元，台灣應該還會再降」、「再等等台灣還會降」。