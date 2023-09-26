周一泛歐Stoxx 600指數收盤跌2.82點或0.62%，為450.44點，為連續第三個交易日的下跌。旅遊休閒股以及個人和家庭用品股領跌，皆下跌逾2%。

在對中國經濟成長持續的擔憂之下，業務面向中國的奢侈品股，LVMH集團和開雲集團(Kering)分別跌2.6%和4.5%。

由於擔心高庫存和全球利率的高水準，金屬價格疲弱，礦業股走跌0.8%。

線上交易平台IG市場分析師Chris Beauchamp說，過去四周的交易顯示，九月為股市表現最差的一個月，「殖利率的攀升只會加深股市的困境，因為投資人已經認識到，當鮑爾說，利率更高和更久之時，他是認真的」。

歐洲央行上周將利率上調至創紀錄的4%，周一德國十年期國債殖利率上升至2011年以來新高水準。

歐洲央行行長拉加德在周一指出，較高的存款利率有助於將通膨壓低到2%目標水準。行長並重申，不承諾也不排除進一步的升息。 周一數據顯示，德國九月企業信心惡化，連續第五個月下滑。德國DAX指數周一跌1%。德國股市是第三季表現最差的地區股市，至今下跌4.6%，Stoxx 600指數則下跌2.5%。

英國博弈公司Entain在警告線上博弈營收下滑之後，股價跌13.1%。同業Flutter娛樂也下跌3.2%。

瑞典最大房地產開發商SBB收盤大漲18.3%；該公司周日宣布出售教育子公司EduCo給予加拿大的Brookfield，尋求改善公司財務狀況。

Jefferies將英國藥廠AZ(AstraZeneca)的評級從「持有」上調至「買進」之後，AZ股價上漲1.3%。