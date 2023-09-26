●亞馬遜周一收漲1.7%。為了與日益壯大的雲端事業對手競爭，亞馬遜周一宣布將砸下高達40億美元現金投資備受矚目的AI新創公司Anthropic。根據投資協議，亞馬遜的員工與雲端客戶將儘早獲得Anthropic的技術，以便與自己的業務進行整合。且這項投資案可能意味著對亞馬遜產品的需求升高，包括支援AI的晶片。Anthropic承諾將大舉採用亞馬遜的雲端服務，包括使用從亞馬遜採購的大量專有晶片來訓練未來的AI模組。此外，Anthropic同意為亞馬遜自家的Trainium和Inferentia晶片開發技術。

●福特漲1.21%，該全美第二大汽車製造商周一宣布暫停在密西根州投資35億美元建造電池廠的工作，理由是公司仍然深陷勞資合同談判，對於能否讓該廠具備競爭力感到擔憂。這座位於密西根州的電池工廠風波不斷。根據福特公布的投資計畫，該廠將採用中國電池大廠寧德時代的技術，此舉引發該州共和黨國會議員要求主管機關嚴格審查這項投資案，以確保美國納稅人的錢不會流向有利於中國共產黨的發展項目。

●蘋果漲0.74%，其最新推出的iPhone 15手機開賣後屢傳捷報，彭博報導，蘋果價格最便宜的iPhone 15今年交貨時間幾乎是前一代基本款的兩倍，顯示對該公司最新手機的需求相當熱絡。而根據Counterpoint Research調查，在蘋果最大的海外市場中國，iPhone 15的交貨等待時間已經拉長為4倍。頂規版iPhone 15 Pro Max的預購交貨等待時間更是創下歷史紀錄。