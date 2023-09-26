綜藝天王吳宗憲今（26）日迎來他61歲生日，而與他合作主持《綜藝玩很大》多年的KID（林柏昇）便在第一時間發文給予祝福，分享吳宗憲私下的面貌，更感性向對方喊話「我跟天王經歷了很多悲歡離合，一起互相扶持了很多情感」。

KID今凌晨發文分享吳宗憲私下面貌「天王從來沒有對我們生過脾氣，怎麼會有這麼屌的天王」更直言吳宗憲真的非常疼愛他「哈哈哈真是幸運兒耶我，可以陪在天王身邊十年」他透露，吳宗憲曾提到，這輩子與他吃過最多次飯的不是家人而是他「因為外景人生，每天吃個三四餐，一次四五天，每日每夜的聚在一起，我們也算是有種特別的革命情感」。

兩人認識十年的時間，共同經歷過許多悲歡離合，一路扶持「跟天王0距離的互動，實在是自己半夜想起來都在笑」因此，在吳宗憲61歲生日這天，KID幽默送上祝福「希望天王當阿公後更溫暖，也會更愛我，天王61大壽可以繼續逆齡生長好好的善用龜息大法，天王出外景不要再有任何意外發生，因為你太拼會顯得我們不夠拼」。

最後，KID還逗趣表示要送給吳宗憲一個生日禮物「就是至少再獲得《綜藝玩很大》主持棒十年，這是我沒經過電視台同意送給你的！喔耶！恭喜喔 開心喔！」