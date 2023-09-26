行政院長陳建仁。（黃婉婷攝）

明揚國際大火造成9死1失聯111人輕重傷，該廠區倉庫被揪出堆放超量30倍的危險物品，但屏東縣府稱明揚是一般廠房，消防局無權檢查化學品存量，經濟部卻說應該要由地方查核，雙方互踢皮球。對此，行政院長陳建仁說，縣府已經予以裁罰，經濟部也請相關廠房勒令停工接受檢查，中央和地方一向互相合作將安檢做到最好。

陳建仁上午赴立法院施政報告及備詢，會前受訪時，有媒體問到，行政院稱有多編列80億消防預算何時到位？台北市議員侯漢廷質疑消防署預算只拿29億，數位部卻拿211億，是否搞錯重點？現在檢討消防預算是否事後諸葛？

對此，陳建仁指出，消防預算補助76億是從2017年開始，過去每年都有6億以上的補助，未來會增加金額到80億元；對於消防員工會議題，行政院和考試院協商後，認為消防人員屬公務員，但公務員型態相當多，若要整合討論組織工會一事將曠日費時，最好方法就是儘速修改公務員協會法，讓地方專業協會都能成立，更快保障消防人員的結社權和協商權，劍及履及協助消防員保障自身權益，另外也會積極修改消防法，保障消防員的職業衛生安全。

媒體問及，明揚被揪出過氧化物存放超標，縣府過去說不能查，經濟部也說要請地方查核，被質疑互踢皮球？

陳建仁說，事實上，廠商本就不該在廠房堆積過量的公共危險物品，屏東縣政府已經予以裁罰，經濟部也已讓相關廠方勒令停工接受檢查，中央和地方一向互相合作，將安檢做到最好，未來也會繼續加強工廠衛生安全檢查，「中央和地方一定是密切合作，讓所有廠房能又安全又符合規定。」