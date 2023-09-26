疾管署副署長羅一鈞（中）上午前進關廟區公所與基層座談。（曹婷婷攝）

台南登革熱病例累計9463例，上周病例數雖下降，但23日到25日病例卻較上周同期增加，疾管署副署長羅一鈞今上午到關廟區香洋里視察天溝，他說，天溝是這波疫情反彈重要理由，熱區東區、永康、安南疫情病例數雖下降，但次級戰區南區、中西區、北區、關廟疫情有反彈跡象，面對疫情不能掉以輕心。

台南登革熱23日新增261例、24日新增197例、25日323例，比上周同期增加121例。面對疫情反彈，疾管署登革熱前進應變工作隊與台南市政府衛生局今天啟動屋後溝、天溝診斷計畫，預計本周診斷6區、下周4區。羅一鈞今上午到關廟區公所先與基層座談，聽取各界心聲，隨後轉往關廟區香洋里視察天溝。

羅一鈞說，目前重點發生區域略有轉變，如原本疫情熱區東區、永康、安南等區雖然病例數下降，不過，次級熱區如南、中西、北、關廟區等病例數反而增加，導致病例數不減反增。

他說，目前台南氣溫還是偏熱，有些社區環境診斷、噴消可能上周才開始進行，所以成效仍有待這周及下周驗收，更可能還有病媒蚊仍隱藏在死角，所以這兩周的重點將著重在天溝、屋後溝，本周起將針對6區高病例里別逐一診斷指導，中秋節前全面加強防治力道。