知名樂壇天后凱蒂佩芮（Katy Perry）的前夫英國喜劇演員羅素布蘭德(Russell Brand)被控性侵多名女子，據英媒報導，倫敦都會區警察局近日表示，他們會調查這些「非近期」的性犯罪指控。

根據英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）指出，已經接獲「倫敦和英國其他地方的一些性犯罪指控」，但尚未進行逮捕動作。且早前，羅素布蘭德被三間英國媒體《星期日泰晤士報》、《泰晤士報》和第四頻道的《Dispatches》聯合調查出2006 年至 2013 年間侵犯4名女性，第一名婦女聲稱布蘭德在洛杉磯家中壓牆硬上，《泰晤士報》稱已看到醫療記錄來支持這一點。第二名女子聲稱，布蘭德在 30 歲出頭時襲擊了她，當時她 16 歲還在上學。第三名女性表示，布蘭德在洛杉磯與他一起工作時對她進行了性侵犯，並威脅說她若告訴別人，他會採取法律行動。第四名女性聲稱遭到布蘭德的性侵犯，並且他對她進行身體和情感虐待。

羅素布蘭德坦承自己有段時間很淫亂、是個爛人，但對於這幾位女子出面控訴被他施以性暴力，他以短片回應都是在彼此兩情相悅的情況下才發生性行為，絕對沒有「性侵」，而他並沒有選擇神隱，而是照常在舞台上做現場脫口秀表演。目前警方已經介入調查，在完成蒐證以前，不會有進一步逮捕動作。

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