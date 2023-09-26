美國全力封鎖美商高階晶片出口至大陸，與此同時，大陸仍積極發展晶片產業，根據市場消息，大陸國產化設備比例已超過40%，但還是得依賴國外曝光設備。

根據韓媒Ddaily報導，大陸在半導體設備領域大力推動自力更生，其國產化比率飆升至40%以上，較前幾年的21%大幅提升，而且在物理氣相沉積 (PVD) 以及氧化等特定領域，該比率已擴展至50%以上。

報導提到，大陸半導體產業的成長不僅僅是數字，政府為了實現這些目標，企業進行了大量投資。在大陸半導體製造鏈的各個環節中，其中以設備製造商投入最多研發經費，過去兩年半，這些廠商持續將營收的10%以上投入研發。

報導指出，在過去兩年半中，尤其以中微半導體和北方華創的平均研發率最高，前者一直維持在營收13%以上，後者則將營收的11%用於研發活動。相較之下，中芯國際和其他委外封測代工廠則是限制在營收10%。

儘管大陸半導體產業取得大幅成長大幅成長，但取代荷蘭和日本曝光機的關鍵挑戰尚未解決，上海微電子今年稍早承諾年底前推出首款能生產28奈米製程的曝光機，但具體何時能量產還不確定，未來能否取代ASML、Canon和Nikon設備，仍有待觀察。消息人士稱，大陸曝光設備的國產化率目前僅有個位數。

報導總結，以下幾個因素對大陸半導體的進步發揮了重要作用，包括廣大的國內市場，加上政府的大力支持，提供了必要的動力；此外，大陸強大的研發能力和資本市場的資金支持，也進一步推動了半導體自力更生的進程。