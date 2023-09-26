明揚國際廠區倉庫被揪出堆放超量30倍的危險物品，但屏東縣府稱明揚是一般廠房，消防局無權檢查化學品存量，經濟部卻說應該要由地方查核，雙方互踢皮球。對此，經濟部長王美花強調，沒有互踢皮球問題，反而會緊密合作，後續會思考如何對園區做更好的管理，或是成立共同稽查平台。

王美花說，她今天備詢時已派林次長南下，跟屏東縣府針對事故、事後調查和檢討等作業機制，密切合作，本案最主要的原因是明揚對超量物品沒有申報，也沒有主動告知，按照工廠管理輔導法要來申報，按照消防也有平台可以申報，但兩項都沒有申報，才會造成如此大的後果。

王美花強調，不管是園區或屏東縣府，後續會思考如何對園區做更好的管理，或是成立共同稽查平台，目前園區有兩種態樣，新設的園區包含屏東園區消防回歸地方政府，因為是消防法規，不管如何會跟地方政府一起合作，把這件事做得更好。

對於廠商在何種條件、何時可復工？王美花表示，名揚目前狀況還是很危險，員工回去上班不安全，火災仍在調查中，等到明確安全後，將跟屏東縣府討論有沒有復工可能性。

至於昨日有傳出明揚國際是登記育樂場產業，因此沒有化學防災演練，經濟部是否會繼續查辦。王美花說，業者登記類別是什麼，跟裡面有無存放相關危險物品、有無過量，這是兩件事情，即使是一般工廠只要存放危險物品，就要按照規定申報，特別是過量要申報，知道工廠安全性如何，才可以知道做更好管理、消防管理。

王美花強調，事故發生後，加工出口區已經請所屬園區，邀請學者專家走一遍，大概是70多家工廠，目前看起來都合格。