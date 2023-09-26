現在的人吃外食、上餐廳機率高，動輒一筆開銷，若想省錢，自己買菜下廚，真的比較便宜嗎？日本媒體特地分析，如果不懂得節制，反而會花更多錢，真正節約的人，上超市購物時，反而會避免3大NG行為。

第一大NG，買了不在清單內的東西：去超市前，如果先列好一份清單，並照著清單內容購物，就能避免「看到什麼都想買」；日媒認為，這類失心瘋行為，往往導致更多不必要的花費，使預算超支。

第二大NG，被節慶牽著走：例如中秋節，可能想買一堆食材回家烤肉，在架前覺得「這個好像也要、那個好像也要」，結果採購了根本吃不完的食物及烤肉用具。事實上這些東西，可能過了兩星期還在冰箱，閒置用具留到明年都還可以用。

第三大NG，看到新商品就想試：超市很容易擺出新商品做活動，或遇到有人專門推銷，現場烹煮請顧客試吃，尤其調味料的香氣，引人口水直流。但很多時候買了也用不完，甚至不知道怎麼用，放到過期。