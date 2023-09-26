第3屆「孝親獎」開始了，《中國時報》陸續邀明星分享孝順父母的故事，呼籲大家「行孝一定要及時」。鮪魚（徐瑋吟）認為最基本的「孝順」，就是把自己照顧好，做個不讓家人擔心的孩子，「當然最重要的就是希望我們在有能力之餘，可以好好照顧父母」。

鮪魚接受《孝親獎》專訪。（陳俊吉攝）

鮪魚接受《孝親獎》專訪。（陳俊吉攝）

鮪魚個性獨立，在爸媽面前總是報喜不報憂，在外居住的她常回家吃飯，但只要遇到瓶頸，就會找藉口不回家，因為怕爸媽察覺到她在外過得不好。不捨爸媽擔心的鮪魚，落淚說道：「所以我很常壓抑，遇到困難也希望自己消化、解決。」知女莫若母的媽媽，每次發現她的異狀，就會詢問友人發生什麼事，接著再若無其事的要她回家吃飯、聊天，讓她抒發壓力。

鮪魚（左）從小就長得可愛。（鮪魚提供）

回憶成長過程，鮪魚坦言10多歲時有過叛逆期，不僅跟爸媽爭吵，也曾離家出走至凌晨才回家。她坦言，當時心裡很渴望爸媽的愛跟關懷，「我是鑰匙寶寶，看似很獨立但其實很需要被愛」。

鮪魚（左）透露爸爸總是不管早晚，都堅持親自送她去工作。（鮪魚提供）

鮪魚爸爸過去在大陸工作，即使忙碌也總會在她需要時，排除萬難的在她身邊當她最大的依靠，「我小時候的每年生日，爸爸都會給我驚喜，只要他能陪，都會花很多時間陪我」。

這份父愛，延續到爸爸將工作轉回台灣，無論鮪魚的錄影時間多早、多晚，他都堅持載鮪魚上班，「這就是他愛我的方式」。媽媽則是鮪魚最重要的心靈導師，每當她遇到困難，媽媽都會耐心陪她說話，給予她最大的支持。

鮪魚接受《孝親獎》專訪。（陳俊吉攝）

鮪魚表示，爸媽從小到大都叮囑她在待人處事上要懂得謙虛，「尤其在這個圈子裡很容易聽到好話，也容易被糖衣包裹著，一不小心就會放大自我，所以我父母一直告訴我要適時的檢討自己」。爸媽也鼓勵她勇於挑戰新的事物，面對任何問題都不要害怕失敗，「我爸說失敗、跌倒沒什麼，只要站起來就好」。

鮪魚接受《孝親獎》專訪。（陳俊吉攝）

鮪魚說，雖然從小就常把「愛」掛在嘴邊，但還是無法說太多肉麻的話，所以她都會趁出國時寄明信片，在卡片上寫著想跟爸媽說的心裡話。除了卡片，她覺得陪伴是關心爸媽的最棒方法，「疫情這3年，我很常回家跟他們聊天、追劇，即使沒有做什麼，也是一種陪伴。最好的陪伴就是願意把時間空出來留在爸媽身邊 」。

爸媽無私的愛，讓鮪魚想好將來要成為什麼樣的母親，「不管我的小孩想做任何事，我都會給他很好的空間，讓他知道『媽媽永遠在你身後、當你最好的靠山，我會支撐著你往前走』，就像我媽在背後推著我一樣」。