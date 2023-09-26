瓜地馬拉當局表示，首都瓜地馬拉市今天遭豪雨襲擊，暴漲的河水沖走岸上違建棚屋，造成兩名兒童和4名成人喪生。
瓜地馬拉緊急事務處理署（Conred）表示，今天凌晨河水沖破Dios es Fiel違建區，除了罹難死者外，另有13人失蹤，其中有8名是孩童。
數百名消防人員、警察、軍人和志工都投入救援工作。
緊急事務處理署發言人賈西亞（Rodolfo Garcia）告訴媒體，納蘭荷河（Naranjo river）河水高漲，在市中心的一座橋下，有6間棚屋被沖走。
由於都市污水系統的住宅廢水排入河中，市府禁止在河岸建屋，但數以百計有需求的民眾不顧禁令在河岸搭蓋棚屋。
法新社記者所見，昨天大雨過後，飽含水份的土石和人體排泄物湧入違建區，留下一地的碎石穢土。
居民龔薩雷茲（Esau Gonzalez）告訴法新社，社區民眾無處可去。「房租非常高。薪水都不夠付房租。」
瓜地馬拉雨季從5月開始到11月為止，今年至今已造成29人喪生，影響約210萬人，其中1萬多人失去家園。此外，豪雨也摧毀4條道路和9座橋樑。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1120926
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