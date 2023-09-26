瓜地馬拉當局表示，首都瓜地馬拉市今天遭豪雨襲擊，暴漲的河水沖走岸上違建棚屋，造成兩名兒童和4名成人喪生。

瓜地馬拉緊急事務處理署（Conred）表示，今天凌晨河水沖破Dios es Fiel違建區，除了罹難死者外，另有13人失蹤，其中有8名是孩童。

數百名消防人員、警察、軍人和志工都投入救援工作。

At least six people dead and 12 others missing after a swollen Naranjo river swept away homes in Guatemala’s capital city https://t.co/KLlutPOAHW pic.twitter.com/4uKoTLK6YF — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 26, 2023

緊急事務處理署發言人賈西亞（Rodolfo Garcia）告訴媒體，納蘭荷河（Naranjo river）河水高漲，在市中心的一座橋下，有6間棚屋被沖走。

由於都市污水系統的住宅廢水排入河中，市府禁止在河岸建屋，但數以百計有需求的民眾不顧禁令在河岸搭蓋棚屋。

Two children and four adults were found dead Monday -- and 13 people remain missing -- after a river swollen by heavy rains swept away shacks built on its banks in Guatemala's capital, authorities said. A search and rescue operation was underway

🇬🇹 https://t.co/c0tgMTlQLG pic.twitter.com/O6Y0uDI3xk — AFP News Agency (@AFP) September 25, 2023

法新社記者所見，昨天大雨過後，飽含水份的土石和人體排泄物湧入違建區，留下一地的碎石穢土。

居民龔薩雷茲（Esau Gonzalez）告訴法新社，社區民眾無處可去。「房租非常高。薪水都不夠付房租。」

瓜地馬拉雨季從5月開始到11月為止，今年至今已造成29人喪生，影響約210萬人，其中1萬多人失去家園。此外，豪雨也摧毀4條道路和9座橋樑。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1120926